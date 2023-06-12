Шольц: кабмин ФРГ 14 июня примет стратегию национальной безопасности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что кабмин Германии 14 июня примет стратегию национальной безопасности, утверждение которой много раз откладывалось из-за противоречий в правящей коалиции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что кабмин Германии 14 июня примет стратегию национальной безопасности, утверждение которой много раз откладывалось из-за противоречий в правящей коалиции.

Как передает Report , об этом глава правительства сообщил, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров (земля Бранденбург).

"В следующую среду в кабинете министров мы утвердим нашу стратегию национальной безопасности", - сказал Шольц.

При этом он отметил, что важное место в ней будет отведено обеспечению поставок в ФРГ критически важного сырья. "Сырье играет центральную роль. Вот почему мы в Европейском союзе работаем над так называемой директивой Critical Raw Materials Act (список критически важного сырья - ред.), чтобы обеспечить Европу надежными поставками стратегически важного сырья", - подчеркнул глава правительства Германии.

В то же время он указал, что ФРГ выступает "за новые соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки, Азии и Африки".