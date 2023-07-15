Шольц: к 2027 году военная помощь ФРГ Украине достигнет €17 млрд

До 2027 года ФРГ потратит на военную поддержку Украины около 17 миллиардов евро.

До 2027 года ФРГ потратит на военную поддержку Украины около 17 миллиардов евро.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, ФРГ является страной, которая оказывает наибольшую после США поддержку Украине, включая военную помощь.

"Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года возможно мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", - отметил канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что агрессивная война России "продолжает влиять на нашу жизнь и очень сильно волновать всех нас".

Ранее Минобороны Германии анонсировало новый пакет военной помощи Украине. В пакет вошли 6 самоходных установок Gepard, 3230 единиц 155-мм артиллерийских снарядов, 10 лазерных целеуказателей для ЗРК IRIS-T SLM и столько же систем управления огнем.