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Шольц: Исключено создание бесполетной зоны над Украиной

Шольц: Исключено создание бесполетной зоны над Украиной Вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной, равно как и отправка туда войск НАТО, неактуальны "ни сейчас, ни в будущем".
Другие страны
25 января 2023 г. 19:00
Шольц: Исключено создание бесполетной зоны над Украиной

Вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной, равно как и отправка туда войск НАТО, неактуальны "ни сейчас, ни в будущем".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

По его словам, НАТО сразу заявила, что не будет выступать за создание бесполетной зоны над Украиной. "В этой позиции ничего не поменялось и не поменяется", - сказал он.

"То, что речь не идет о боевых самолетах, я говорил уже давно, делаю это и сейчас", - добавил Шольц.

По его словам, наземные войска не будут отправляться ни в коем случае, и не будет прямого участия в войн. «Этого не было сейчас и не будет в будущем. На это все могут положиться", - подчеркнул канцлер.

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