Шольц: Исключено создание бесполетной зоны над Украиной

Вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной, равно как и отправка туда войск НАТО, неактуальны "ни сейчас, ни в будущем".
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По его словам, НАТО сразу заявила, что не будет выступать за создание бесполетной зоны над Украиной. "В этой позиции ничего не поменялось и не поменяется", - сказал он.
"То, что речь не идет о боевых самолетах, я говорил уже давно, делаю это и сейчас", - добавил Шольц.
По его словам, наземные войска не будут отправляться ни в коем случае, и не будет прямого участия в войн. «Этого не было сейчас и не будет в будущем. На это все могут положиться", - подчеркнул канцлер.