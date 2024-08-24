Шольц и Зеленский обсудили продолжение переговоров на основе саммита в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в субботу телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалась "военная и гуманитарная ситуация" в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалась "военная и гуманитарная ситуация" в Украине.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер подтвердил устойчивую и незыблемую солидарность с Украиной", - отметил он.

По его словам, Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за постоянную военную поддержку, в особенности в части воздушной обороны.

"Оба были едины во мнении относительно важности процесса на основе швейцарского саммита и обсудили его продолжение. При этом, по их мнению, особое значение имеет привлечение стран глобального Юга. Канцлер и украинский президент договорились и впредь поддерживать тесный контакт", - заявил официальный представитель.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны.