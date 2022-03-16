Шольц и Столтенберг 17 марта проведут переговоры по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет 17 марта переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В центре внимания будет находиться ситуация на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет 17 марта переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В центре внимания будет находиться ситуация на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер примет завтра генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Перед переговорами будут сделаны короткие заявления для прессы", - сказал он. "Тема встречи наверняка известна", - добавил Хебештрайт. В центре внимания будет ситуация вокруг Украины в свете ситуации с безопасностью в Европе, отметил он.

Представитель кабмина сообщил, что вечером в пятницу пройдут переговоры Шольца с председателем правительства Испании Педро Санчесом, во время которых также будет обсуждаться Украина.