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Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине

Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 18:53
Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за последние почти два года провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в ходе разговора канцлер Германии призвал Россию к переговорам с Украиной "с целью достижения справедливого и долгосрочного мира".

Шольц также заявил о "незыблемой решимости Германии" поддерживать Киев "так долго, сколько потребуется". Он призвал Путина прекратить конфликт и РФ вывести войска с взятых под контроль территорий.

Хебештрайт сообщил, что Шольц перед этим созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и "сделает это вновь после разговора с российским президентом".

18:36

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом, сообщает агентство Bloomberg.

"Путин и Шольц обсудили Украину в ходе телефонного разговора", - утверждается в сообщении.

При этом агентство не указывает источник этой информации и не приводит других деталей разговора.

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