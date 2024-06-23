Шольц и Милей обсудили соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в Берлине переговоры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, на которых обсуждались внешнеполитические темы, включая соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком ("Меркосур").

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в Берлине переговоры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, на которых обсуждались внешнеполитические темы, включая соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком ("Меркосур").

Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер и президент Милей обсудили соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и государствами "Меркосур": они были едины во мнении, что следует быстро завершить переговоры о соглашении", - заявил он.

Темой встречи, по его словам, было также возможное вступление Аргентины в Организацию экономического сотрудничества и развития, что поддерживает правительство ФРГ.

Хебештрайт также отметил, что одной из тем обсуждения стала война России против Украины. Речь также шла о целом спектре тем, касающихся двусторонних отношений, торговле, возобновляемых источниках энергии, защите климата.