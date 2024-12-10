Шольц и Макрон заявили о готовности сотрудничать с новыми властями Сирии

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В первую очередь они говорили о ситуации в Сирии…. Оба подтвердили, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств", - заявил Хебештрайт.

Шольц и Макрон также подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.

"Они договорились работать вместе над тем, чтобы усилить участие Европейского Союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в стране", - добавил представитель правительства Германии, отметив, что дальнейшие действия будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке.