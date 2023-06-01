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Шольц и Макрон проведут в Кишиневе переговоры с Зеленским

Шольц и Макрон проведут в Кишиневе переговоры с Зеленским Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.
Другие страны
1 июня 2023 г. 14:05
Шольц и Макрон проведут в Кишиневе переговоры с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Источники в германской делегации сообщили о том, что для Шольца это будет третья личная встреча с Зеленским за последние три недели. В середине мая президент Украины посетил Берлин, а несколькими днями позже они встретились на саммите G7 в Японии.

Шольц и Макрон вместе также намерены провести переговоры - по отдельности - с президентом Сербии Александаром Вучичем и президентом непризнанного Косова Вьосой Османи и тем самым попытаться внести вклад в деэскалацию ситуации в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии.

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