Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в понедельник в Берлине. В рамках рабочего ужина они обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в понедельник в Берлине. В рамках рабочего ужина они обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Пресс-конференция не запланирована", - добавил он.

Шольц с понедельника находится в карантине после положительного теста на коронавирус. Как сказал Хебештрайт, он исходит из того, что канцлер "уже с выходных" сможет работать в полном объеме. "Сегодня его экспресс-тест был отрицательным, но нужен еще отрицательный ПЦР", - добавил представитель кабмина.