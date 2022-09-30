О нас

Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине

Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в понедельник в Берлине. В рамках рабочего ужина они обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 13:58
Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в понедельник в Берлине. В рамках рабочего ужина они обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Пресс-конференция не запланирована", - добавил он.

Шольц с понедельника находится в карантине после положительного теста на коронавирус. Как сказал Хебештрайт, он исходит из того, что канцлер "уже с выходных" сможет работать в полном объеме. "Сегодня его экспресс-тест был отрицательным, но нужен еще отрицательный ПЦР", - добавил представитель кабмина.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Scholz and Macron plan to meet in Berlin on October 3

Экслюзивные новости

Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi