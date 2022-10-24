Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать "план Маршалла" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвали разработать "план Маршалла" для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвали разработать "план Маршалла" для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом они заявили в совместной статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине экспертной конференции по вопросам восстановления бывшей советской республики.

"На ней (конференции) мы хотим обсудить со специалистам, как мировое сообщество может наилучшим образом помочь Украине. Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия", - говорится в статье.

Как считают канцлер и глава ЕК, речь идет "о задаче поколений". "Европе при этом отводится важная роль" в деле поддержки Украины, так как страна является кандидатом на вступление в ЕС, говорится в статье. "Путь восстановления в этой связи является также путем Украины в Европейский союз", - полагают Шольц и фон дер Ляйен.

По их мнению, оказание помощи Киеву в интересах ЕС. "Украина защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире. Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы", - утверждается в статье.

"Что мы как мировое сообщество можем сделать и с первого дня войны делали, так это активно и надежно поддерживать Украину. Мы ввели жесткие санкции против России, мы поставляем оружие, поддерживаем украинскую экономику и помогаем людям в повседневной жизни. Мы облегчаем экспорт украинских товаров на наш внутренний рынок и приостанавливаем ввозные пошлины", - отметили Шольц и фон дер Ляйен.

Канцлер и глава ЕК напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. "Ни Украина, ни отдельные партнеры не смогут в одиночку справиться с необходимыми расходами. Мы должны решать проблему все вместе - ЕС, G7 и наши партнеры, и, конечно, участвовать должны международные финансовые институты и ведущие международные организации. В долгосрочной перспективе важно, чтобы в восстановление Украины инвестировали также частные доноры и компании", - говорится в статье.