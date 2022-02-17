О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шольц и Байден: Ситуация вокруг Украины остается серьезной

Шольц и Байден: Ситуация вокруг Украины остается серьезной Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, отметили, что ситуация вокруг Украины остается серьезной, существенного отвода войск России от украинских границ не наблюдается.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 02:32
Шольц и Байден: Ситуация вокруг Украины остается серьезной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, отметили, что ситуация вокруг Украины остается серьезной, существенного отвода войск России от украинских границ не наблюдается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель кабмина ФРГ.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом обменялись мнениями о ситуации на и вокруг Украины. Оба были едины в том, что ситуацию в регионе ввиду масштабного скопления российских войск в пограничных с Украиной районах нужно оценивать как чрезвычайно серьезную. Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность, существенного отвода российских войск пока не наблюдается", - отметил представитель правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şolts və Bayden: “Rusiyanın Ukraynaya qarşı növbəti təcavüz riski qalır”

Самое читаемое

В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
11 февраля 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi