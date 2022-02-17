Шольц и Байден: Ситуация вокруг Украины остается серьезной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, отметили, что ситуация вокруг Украины остается серьезной, существенного отвода войск России от украинских границ не наблюдается.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, отметили, что ситуация вокруг Украины остается серьезной, существенного отвода войск России от украинских границ не наблюдается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель кабмина ФРГ.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом обменялись мнениями о ситуации на и вокруг Украины. Оба были едины в том, что ситуацию в регионе ввиду масштабного скопления российских войск в пограничных с Украиной районах нужно оценивать как чрезвычайно серьезную. Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, необходима крайняя бдительность, существенного отвода российских войск пока не наблюдается", - отметил представитель правительства.