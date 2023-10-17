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Шольц: Государства не должны вмешиваться в палестино-израильский конфликт

Шольц: Государства не должны вмешиваться в палестино-израильский конфликт Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что другие государства не должны вмешиваться в конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
17 октября 2023 г. 22:43
Шольц: Государства не должны вмешиваться в палестино-израильский конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что другие государства не должны вмешиваться в конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое внешнее вмешательство, по его словам, стало бы "непростительной ошибкой".

"Я категорически предупреждаю: никто не должен считать хорошей идеей вмешательство в этот конфликт извне", - сказал Шольц.

"Это было бы серьезной, непростительной ошибкой. За последние несколько дней мы передали это послание по различным каналам тем, кому оно адресовано", - констатировал он.

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