Шольц: Государства не должны вмешиваться в палестино-израильский конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что другие государства не должны вмешиваться в конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что другие государства не должны вмешиваться в конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое внешнее вмешательство, по его словам, стало бы "непростительной ошибкой".

"Я категорически предупреждаю: никто не должен считать хорошей идеей вмешательство в этот конфликт извне", - сказал Шольц.



"Это было бы серьезной, непростительной ошибкой. За последние несколько дней мы передали это послание по различным каналам тем, кому оно адресовано", - констатировал он.