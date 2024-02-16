О нас

Шольц: Германия одобрит новый пакет военной помощи Украине

Шольц: Германия одобрит новый пакет военной помощи Украине Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 16:51
Шольц: Германия одобрит новый пакет военной помощи Украине

Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи - 1,1 млрд евро. Это 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. амуниции, две системы Skynex и ракеты для IRIS-T", - заявил Шольц.

Он также заявил, что Германия в этом году выделит Украине 1,7 млрд евро и 6 млрд евро - в последующие годы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya 1,7 milyard avro məbləğində yeni hərbi yardım paketi ayırıb

Другие новости из категории

Хакан Фидан встретился с Жозепом Боррелем в Мюнхене
Хакан Фидан встретился с Жозепом Боррелем в Мюнхене
16 февраля 2024 г. 16:29
Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах
Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах
16 февраля 2024 г. 15:20
МИД Ливана призвал СБ ООН остановить эскалацию конфликта на юге республики
МИД Ливана призвал СБ ООН остановить эскалацию конфликта на юге республики
16 февраля 2024 г. 14:54
Бразилия выделит средства БАПОР
Бразилия выделит средства БАПОР
16 февраля 2024 г. 14:38
Израиль и ХАМАС работают над согласованием сделки по заложникам
Израиль и ХАМАС работают над согласованием сделки по заложникам
16 февраля 2024 г. 14:32
Члены Конгресса США посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО
Члены Конгресса США посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО
16 февраля 2024 г. 14:12
СМИ: Три страны блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС
СМИ: Три страны блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС
16 февраля 2024 г. 11:16
Товарооборот ЕС с РФ в 2023 году сократился в 2,9 раза
Товарооборот ЕС с РФ в 2023 году сократился в 2,9 раза
16 февраля 2024 г. 10:59
Безос продал акции Amazon еще на 2 млрд долларов
Безос продал акции Amazon еще на 2 млрд долларов
16 февраля 2024 г. 09:53
В Бишкеке открылась встреча представителей Центральной Азии и ЕС по Афганистану
В Бишкеке открылась встреча представителей Центральной Азии и ЕС по Афганистану
16 февраля 2024 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi