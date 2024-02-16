Шольц: Германия одобрит новый пакет военной помощи Украине

Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи - 1,1 млрд евро. Это 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. амуниции, две системы Skynex и ракеты для IRIS-T", - заявил Шольц.

Он также заявил, что Германия в этом году выделит Украине 1,7 млрд евро и 6 млрд евро - в последующие годы.