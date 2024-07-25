Шольц: Германия не отправит военных в Украину

Германия не отправит военных в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты.

Германия не отправит военных в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с гражданами в Саарбрюккене.

"Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО. Вот почему я остаюсь предельно ясным в своих заявлениях", - сказал Шольц.

Он также добавил, что Германия не позволит своему оружию проникнуть на обширную территорию России, так как это несет в себе "именно эти опасности".

В то же время Шольц напомнил, что после США Германия считается главным сторонником поддержки Украины. ФРГ взяла на себя будущие расходы на военную поддержку Киева в размере около 28 млрд евро.