О нас

Шольц: Германия не отправит военных в Украину

Шольц: Германия не отправит военных в Украину Германия не отправит военных в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты.
Другие страны
25 июля 2024 г. 00:02
Шольц: Германия не отправит военных в Украину

Германия не отправит военных в Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с гражданами в Саарбрюккене.

"Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО. Вот почему я остаюсь предельно ясным в своих заявлениях", - сказал Шольц.

Он также добавил, что Германия не позволит своему оружию проникнуть на обширную территорию России, так как это несет в себе "именно эти опасности".

В то же время Шольц напомнил, что после США Германия считается главным сторонником поддержки Украины. ФРГ взяла на себя будущие расходы на военную поддержку Киева в размере около 28 млрд евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şolts: Rusiya təyyarələrini və raketlərini vurmayacağam

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек
18 июля 2024 г. 09:29
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi