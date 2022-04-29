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Шольц: Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из РФ

Шольц: Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из РФ Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 03:44
Шольц: Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

Надо быть готовым к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать" - сказал Шольц.

По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского президента Путина.

Кроме того, он назвал "очень эффективными" санкции против РФ, которые ввели ЕС, США и страны G7. Россия четко понимает, что они наносят значительный ущерб ее собственным возможностям развития и будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, "чтобы Украина могла снова развивать собственный суверенитет".

Шольц подчеркнул, что Запад не отменит, если Россия предложит прекращение огня на основе территориальных достижений. Это произойдет только при условии полного вывода кремлевских войск из Украины.

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