Шольц: Германия будет помогать Украине столько, сколько понадобится

Германия и впредь будет предоставлять Украине финансовые средства, а также вооружение.

Германия и впредь будет предоставлять Украине финансовые средства, а также вооружение.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, Запад должен быть готов к тому, что "российская агрессия продлится довольно долго". Поэтому союзники по НАТО готовятся и адаптируют политику к этому.

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", - подчеркнул Шольц.

Отметим, что Германия предоставляет Украине военную помощь практически с самого начала полномасштабных боевых действий. Страна уже передала бронетехнику, зенитно-ракетные установки. Кроме того, ВСУ получили новейшие танки Leopard 2A6.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине, где будут производить современные танки и БМП.