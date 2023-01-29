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Шольц: Германия больше не сотрудничает с Россией

Шольц: Германия больше не сотрудничает с Россией Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.
Другие страны
29 января 2023 г. 11:19
Шольц: Германия больше не сотрудничает с Россией

Германия больше не сотрудничает с Российской Федерацией, и смогла быстро приспособиться к новой действительности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

"24 февраля 2022 года мы столкнулись со сменой эпох, и Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией", - сказал Шольц журналистам в преддверии своей поездки по Латинской Америке.

Канцлер Германии также подчеркнул, что страна больше не зависит от российского газа, нефти и угля. По его словам, страна смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев, но она и дальше продолжает работать над сокращением односторонней зависимости экономики.

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Версия на азербайджанском языке Kansler: “Almaniya artıq Rusiya ilə əməkdaşlıq etmir”

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