Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности

Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи (31 марта)/

Германский лидер обосновал необходимость помощи Киеву интересами безопасности своей страны.

"Мы все стремимся к более спокойному миру", - сказал глава правительства. Он заявил, что мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости не может быть. "Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", - утверждал Шольц.

Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. "Но в наших руках вернуть этому принципу его значение, продолжая поддерживать Украину - решительно и благоразумно", - заявил он. Шольц призвал германское общество к сплоченности. "Тем более нас все же объединяет убеждение, что право должно победить насилие", - сказал он, добавив, что это является условием для мира.

Германия занимает второе место после США по объему военной помощи, оказываемой Украине. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.