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Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности

Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности Германия продолжит оказывать поддержку Украине.
Другие страны
30 марта 2024 г. 08:22
Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности

Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи (31 марта)/

Германский лидер обосновал необходимость помощи Киеву интересами безопасности своей страны.

"Мы все стремимся к более спокойному миру", - сказал глава правительства. Он заявил, что мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости не может быть. "Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", - утверждал Шольц.

Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. "Но в наших руках вернуть этому принципу его значение, продолжая поддерживать Украину - решительно и благоразумно", - заявил он. Шольц призвал германское общество к сплоченности. "Тем более нас все же объединяет убеждение, что право должно победить насилие", - сказал он, добавив, что это является условием для мира.

Германия занимает второе место после США по объему военной помощи, оказываемой Украине. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Kansler: Almaniya öz təhlükəsizliyi üçün Ukraynaya yardım edir

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