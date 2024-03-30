Шольц: ФРГ оказывает помощь Украине ради собственной безопасности

Германия продолжит оказывать поддержку Украине.
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Германский лидер обосновал необходимость помощи Киеву интересами безопасности своей страны.
"Мы все стремимся к более спокойному миру", - сказал глава правительства. Он заявил, что мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости не может быть. "Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности", - утверждал Шольц.
Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. "Но в наших руках вернуть этому принципу его значение, продолжая поддерживать Украину - решительно и благоразумно", - заявил он. Шольц призвал германское общество к сплоченности. "Тем более нас все же объединяет убеждение, что право должно победить насилие", - сказал он, добавив, что это является условием для мира.
Германия занимает второе место после США по объему военной помощи, оказываемой Украине. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.