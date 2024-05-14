Шольц: ФРГ необходимо увеличить производство военной продукции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость увеличения производства военной продукции, в том числе боеприпасов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость увеличения производства военной продукции, в том числе боеприпасов.

Как передает Report , с таким заявлением германский лидер выступил на совместной пресс-конференции в Стокгольме с главами правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

По его словам, война в Украине показала, что производство в ФРГ не было готово к длительным военным действиям.

"Чему мы научились из-за этой войны, так это тому, что нам также необходимо увеличить наше производство, потому что оно не было готово к длительной войне и, например, к непрерывному производству боеприпасов и всех снарядов, которые необходимы в этом конфликте", - заявил Шольц.

Он напомнил ранее достигнутое соглашение о том, что закупки будут осуществляться не только в Европе, но и по всему миру, "если найдем то, что мы могли бы отправить в Украину".

Германия является второй страной по объему военной помощи Украине после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.