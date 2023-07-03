Шольц: ФРГ не планирует поставлять Украине оружие для поражения территорий России

Германия не будет поставлять Украине вооружение для дальнего действия с целью применения его против территории Российской Федерации.

Германия не будет поставлять Украине вооружение для дальнего действия с целью применения его против территории Российской Федерации.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Мы внимательно рассматриваем все запросы, которые к нам поступают. Но у нас есть принцип, который мы разделяем с американским президентом: мы не хотим, чтобы передаваемое вооружение использовалось для нападения на российскую территорию, оно должно служить защите Украины и освобождению ее территории", - пояснил канцлер в ответ на вопрос о том, планирует ли Германия обеспечить Украину авиационными крылатыми ракетами Taurus.

В то же время О. Шольц отметил, что Германия поставила Украине наибольшее количество танков среди всех союзников.