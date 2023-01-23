Шольц: ФРГ действует в координации с союзниками по вопросу поставок танков Украине

Германия действует в координации с союзниками по вопросу поставок боевых танков Украине.

Германия действует в координации с союзниками по вопросу поставок боевых танков Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Наши две страны очень много делают для поддержки Украины с финансовой, гуманитарной точек зрения, а также поставляют оружие", - сказал Шольц , отвечая на вопрос о поставках танков Киеву.

В то же время он добавил, что большую помощь Киеву оказывают и Соединенные Штаты.

"Мы постоянно расширяли наши поставки очень эффективного, доступного в настоящее время оружия. И мы всегда тесно координировали все эти решения со всеми нашими важными союзниками и друзьями, например с Францией, с США и другими крупными странами Европы. И как мы делали в прошлом, всегда тесно обсуждая конкретную ситуацию со всеми нашими друзьями и союзниками, мы должны будем действовать и в будущем", - продолжил Шольц.

При этом он заверил, что поддержка Украины не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока необходимо.

"Именно поэтому этот принцип, который так хорошо помог нам в течение последнего времени, остается важным для будущего. Мы действуем только в тесной координации друг с другом", - резюмировал глава правительства ФРГ.