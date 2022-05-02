О нас
Аудио новости

Шольц: Евросоюз прекратит поставки угля из России летом

Шольц: Евросоюз прекратит поставки угля из России летом Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти.
Другие страны
2 мая 2022 г. 09:58
Шольц: Евросоюз прекратит поставки угля из России летом
Олаф Шольц

Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в опубликованном в понедельник интервью газете The Indian Express заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Евросоюз вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц… Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих", - сказал он. "Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ", - подчеркнул он.

В начале апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. В частности, Шольц заявил тогда, что Германия должна полностью использовать четырехмесячный переходный период поэтапного отказа от импорта угля из РФ, предусмотренный одобренным послами Евросоюза пятым пакетом антироссийских санкций.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi