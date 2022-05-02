Шольц: Евросоюз прекратит поставки угля из России летом

Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти.

Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в опубликованном в понедельник интервью газете The Indian Express заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Евросоюз вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц… Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих", - сказал он. "Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ", - подчеркнул он.

В начале апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. В частности, Шольц заявил тогда, что Германия должна полностью использовать четырехмесячный переходный период поэтапного отказа от импорта угля из РФ, предусмотренный одобренным послами Евросоюза пятым пакетом антироссийских санкций.