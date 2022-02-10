Шольц: Европа готова к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности

Европа готова к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности, но Москва не должна недооценивать сплоченность и решимость союзников по НАТО.

Европа готова к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности, но Москва не должна недооценивать сплоченность и решимость союзников по НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

"Мы ожидаем от России ясных шагов для снижения нынешней напряженности в регионе. Сейчас нужна деэскалация", - сказал он. "Одновременно мы готовы к серьезному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности", - заявил Шольц. "НАТО представила России на этот счет конкретные предложения", - утверждал глава правительства ФРГ. "В этой критической ситуации Россия не должна недооценивать нашу сплоченность и решимость как партнеров по ЕС и союзников в НАТО", - считает он.

"Хорошо, что сегодня в Берлине проходят переговоры в нормандском формате на уровне советников. Они к этому часу еще продолжаются", - сообщил Шольц.

В этой критической ситуации Россия не должна недооценивать нашу сплоченность и решимость как партнеров по ЕС и союзников в НАТО", - считает Шольц. "Я должен ясно заявить о том, что мы очень серьезно относимся к обеспокоенности наших союзников", - добавил канцлер. Он отметил, что на днях Германия приняла решение об увеличении своего военного контингента в Литве.

"Речь идет ни мало ни много о необходимости предотвратить войну в Европе", - полагает он.