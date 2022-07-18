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Шольц: ЕС больше не может позволить себе национальное вето во внешней политике

Шольц: ЕС больше не может позволить себе национальное вето во внешней политике Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.
Другие страны
18 июля 2022 г. 06:58
Шольц: ЕС больше не может позволить себе национальное вето во внешней политике

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

O.Шольц отметил что война России против Украины еще более остро поставила вопрос о единстве внутри ЕС и что страны блока, если захотят, могут прибегать к "эгоистической блокаде" совместных решений.

"Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки", - подчеркнул канцлер.

Он отметил также, что Германия в ближайшее время внесет свои предложения по совместной миграционной политике, развитию обороны ЕС, технологическому суверенитету и демократической устойчивости стран блока.

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