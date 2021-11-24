Шольц будет избран премьером ФРГ не позднее 8 декабря

Заседание Бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

Заседание Бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду издание Spiegel.

При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти и раньше - уже 6 декабря, пишет издание.

Таким образом, нынешняя и.о. канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти, очевидно, не побьет рекорд Гельмута Коля (1930-2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней. Чтобы это сделать, ей нужно оставаться у власти до 17 декабря.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории.

После выборов социал-демократы, "зеленые" и либералы ФРГ начали переговоры о формировании нового правительства. Ранее они сообщили о согласовании коалиционного договора.