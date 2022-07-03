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Шольц: Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности

Шольц: Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после окончания спецоперации России.
Другие страны
3 июля 2022 г. 17:55
Шольц: Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности

Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после окончания спецоперации России.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс", - сказал канцлер. "Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО", - заметил он.

По его словам, дипломатическая подготовка к этому вопросу ведется "ко дню, когда, стоит надеяться, война закончится".

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Версия на азербайджанском языке Şolts: “Almaniya müttəfiqləri ilə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətini müzakirə edir”

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