Шольц: Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности

Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после окончания спецоперации России.

Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после окончания спецоперации России.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD .

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс", - сказал канцлер. "Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО", - заметил он.

По его словам, дипломатическая подготовка к этому вопросу ведется "ко дню, когда, стоит надеяться, война закончится".