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Шольц, Байден и Макрон обсудили признание Россией Донецка и Луганска

Шольц, Байден и Макрон обсудили признание Россией Донецка и Луганска Канцлер Германии Олаф Шольц вечером в понедельник обсудил с президентами США Джо Байденом и Франции Эмманюэлем Макроном признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Другие страны
22 февраля 2022 г. 02:32
Шольц, Байден и Макрон обсудили признание Россией Донецка и Луганска

Канцлер Германии Олаф Шольц вечером в понедельник обсудил с президентами США Джо Байденом и Франции Эмманюэлем Макроном признание Россией независимости Донецкой и Луганской "народных республик".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Все трое участников переговоров были едины во мнении, что этот односторонний шаг России является явным нарушением минских соглашений. Германия, Франция и США решительно осуждают решение российского президента Владимира Путина. Этот шаг, по их словам, не останется без ответа", - сообщил Хебештрайт.

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