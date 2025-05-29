Шойгу: Встреча секретарей Совбезов стран ШОС пройдет в Китае

Встреча секретарей советов безопасности стран ШОС пройдет в китайском Тяньцзине 24-25 июя.

Встреча секретарей советов безопасности стран ШОС пройдет в китайском Тяньцзине 24-25 июя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"24-25 июня в Тяньцзине состоится следующая встреча секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Считаю важным сосредоточиться на ней", - отметил он.

По его словам, на встрече рассмотрят вопросы практической реализации и предложения по усовершенствованию деятельности организации, утвержденным решением совета глав государств ШОС 4 июля 2024 года в Астане.

"Потенциал объединения серьезный и надо его эффективно реализовывать. Хотел бы в этой связи подчеркнуть важность углубления взаимодействия в рамках объединения, интересах формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, как одной из основ нового миропорядка", - сказал Шойгу.