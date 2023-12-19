Шойгу: Уровень современности в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%

Уровень современности в стратегических ядерных силах России доведен до 95%, они имеют высокую боевую готовность.

Уровень современности в стратегических ядерных силах России доведен до 95%, они имеют высокую боевую готовность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

"В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире", - сказал он.

По его словам, "в текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники стратегических ядерных сил в целом доведен до 95%, а морской компоненты - практически до ста процентов".

Шойгу также отметил, что Россия в 2024 году продолжит свои действия "до полного выполнения задач в Украине".

Он также подчеркнул, что с 1 декабря Минобороны РФ начало наращивание численности вооруженных сил до 1 млн 320 тыс. человек.