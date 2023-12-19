О нас

Шойгу: Уровень современности в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%

Шойгу: Уровень современности в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95% Уровень современности в стратегических ядерных силах России доведен до 95%, они имеют высокую боевую готовность.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 15:44
Шойгу: Уровень современности в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%

Уровень современности в стратегических ядерных силах России доведен до 95%, они имеют высокую боевую готовность.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

"В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает баланс сил, стратегический баланс сил в мире", - сказал он.

По его словам, "в текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники стратегических ядерных сил в целом доведен до 95%, а морской компоненты - практически до ста процентов".

Шойгу также отметил, что Россия в 2024 году продолжит свои действия "до полного выполнения задач в Украине".

Он также подчеркнул, что с 1 декабря Минобороны РФ начало наращивание численности вооруженных сил до 1 млн 320 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shoigu: Modernity level of Russia's strategic nuclear forces brought to 95%
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: “Rusiyanın strateji nüvə qüvvələrinin müasirlik səviyyəsi 95 faizə çatdırılıb”

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi