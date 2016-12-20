Шойгу: Россия, Турция и Иран готовы выступить гарантами безопасности Сирии

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Готовится текст Московской декларации об урегулировании сирийского кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, Россия, Турция и Иран готовы выступить гарантами безопасности Сирии.

"Эксперты работают над текстом Московской декларации о незамедлительных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса. Это добротный, крайне необходимый документ. Все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США или их партнерами, были обречены на провал. Никто из них не обладал реальным влиянием на ситуацию "на земле"", - заявил Шойгу на встрече с иранским коллегой Хоссейном Дехганом.