Шойгу: Российская ПВО сбила за прошлый месяц более тысячи украинских БПЛА

Российская ПВО сбила за прошедший месяц более тысячи украинских БПЛА.
Как сообщает российское бюро Report, об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу.
По словам министра обороны РФ, вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления.