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Шойгу: Российская ПВО сбила за прошлый месяц более тысячи украинских БПЛА

Шойгу: Российская ПВО сбила за прошлый месяц более тысячи украинских БПЛА Российская ПВО сбила за прошедший месяц более тысячи украинских БПЛА.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 13:33
Шойгу: Российская ПВО сбила за прошлый месяц более тысячи украинских БПЛА

Российская ПВО сбила за прошедший месяц более тысячи украинских БПЛА.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления.

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Версия на английском языке Ukraine fails to achieve its goals in three months of counteroffensive: Shoigu
Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: “Ukraynanın əks-hücum əməliyyatları müharibənin uzanmasına xidmət edir”

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