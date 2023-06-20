Шойгу: Применение ракет HIMARS и Storm Shadow будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт

Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

"Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что "применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации" повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений в Украине: "Руководство ВСУ планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow".

Шойгу рассказал, что с 4 июня войска Украины предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены.