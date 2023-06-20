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Шойгу: Применение ракет HIMARS и Storm Shadow будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт

Шойгу: Применение ракет HIMARS и Storm Shadow будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
Другие страны
20 июня 2023 г. 13:56
Шойгу: Применение ракет HIMARS и Storm Shadow будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт

"Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что "применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации" повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений в Украине: "Руководство ВСУ планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow".

Шойгу рассказал, что с 4 июня войска Украины предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены.

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Версия на английском языке Shoygu: 'Use of HIMARS, Storm Shadow missiles will mean full involvement of US, UK in Ukraine conflict'

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