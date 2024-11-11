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Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 18:18
Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в аэропорту Шойгу встретил посол России в Китае Игорь Моргулов и замглавы МИД КНР Лю Бинь.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И.

Кроме того, запланированы переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Также Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

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