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Шойгу показал Ким Чен Ыну боевые самолеты и комплекс "Кинжал"

Шойгу показал Ким Чен Ыну боевые самолеты и комплекс "Кинжал" Министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "образцы российской боевой авиации" на аэродроме Кневичи во Владивостоке.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 09:47
Шойгу показал Ким Чен Ыну боевые самолеты и комплекс Кинжал

Министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну "образцы российской боевой авиации" на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

Как передает Report со ссылкой "Коммерсант", об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства России.

"Руководителю КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Данные самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил РФ",— говорится в пресс-релизе российского министерства обороны.

Уточняется, что в ходе встречи с Ким Чен Ыном о характеристиках представленных лидеру КНДР стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Также Сергей Шойгу представил лидеру Северной Кореи российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением — гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Отметим, Ким Чен Ын находится с официальным визитом в России с 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», расположенном в Амурской области. Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Там он посетил расположенные в городе авиационные предприятия. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100. В ночь на 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморский край, где его встретили глава Минприроды РФ Александр Козлов и губернатор региона Олег Кожемяко.

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Версия на английском языке Russian Defense Minister Shoigu shows Kinzhal missile system to Kim Jong Un

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