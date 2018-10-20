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    Шойгу и Мэттис впервые встретились в Сингапуре

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Министры обороны России Сергей Шойгу встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Сингапуре на полях пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс»). 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, они встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний.

    Как сообщает агентство, в ходе беседы глава Пентагона выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Керчи.

    Мэттис отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.

    Шойгу поблагодарил главу американского министерства обороны и добавил, что такие ситуации становятся частым явлением в мире и необходимо предпринять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии.

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