Шойгу и Мэттис впервые встретились в Сингапуре

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Министры обороны России Сергей Шойгу встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Сингапуре на полях пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс»).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, они встретились перед началом саммита на входе в зал заседаний.

Как сообщает агентство, в ходе беседы глава Пентагона выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Керчи.

Мэттис отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян.

Шойгу поблагодарил главу американского министерства обороны и добавил, что такие ситуации становятся частым явлением в мире и необходимо предпринять меры, чтобы предотвратить подобные трагедии.