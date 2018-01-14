Сход снежной лавины в России привел к гибели двух человек

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате схода снежной лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Как передает Report, информацию об этом распространило региональное управление МЧС по Хакасии в воскресенье, 14 января.

«До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом», – цитирует спасателей ТАСС.

Сход лавины произошел накануне и добраться до места происшествия можно было только на снегоходах.

Отмечается, что в поисковых работах были заняты 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда из Абакана.