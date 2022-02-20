Сход оползня на севере Мьянмы, есть погибшие и раненые

В результате схода оползня на нефритовом руднике в штате Качин на севере Мьянмы погибли два человека, еще трое получили ранения.

В результате схода оползня на нефритовом руднике в штате Качин на севере Мьянмы погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сход оползня произошел на руднике в районе Хпакант.

Отмечается, что добыча нефрита в районе Хпакант была запрещена на неопределенный срок, однако работы проводились нелегально. Данный рудник является одним из важнейших источников дохода жителей этого региона.

Между тем жертвами схода оползня на руднике в районе Хпакант в октябре 2021 года стали 6 человек.