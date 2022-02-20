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Сход оползня на севере Мьянмы, есть погибшие и раненые

Сход оползня на севере Мьянмы, есть погибшие и раненые В результате схода оползня на нефритовом руднике в штате Качин на севере Мьянмы погибли два человека, еще трое получили ранения.
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20 февраля 2022 г. 05:20
Сход оползня на севере Мьянмы, есть погибшие и раненые

В результате схода оползня на нефритовом руднике в штате Качин на севере Мьянмы погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сход оползня произошел на руднике в районе Хпакант.

Отмечается, что добыча нефрита в районе Хпакант была запрещена на неопределенный срок, однако работы проводились нелегально. Данный рудник является одним из важнейших источников дохода жителей этого региона.

Между тем жертвами схода оползня на руднике в районе Хпакант в октябре 2021 года стали 6 человек.

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Версия на азербайджанском языке Myanmada torpaq sürüşməsi olub, ölənlər və xəsarət alanlar var

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