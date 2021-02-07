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Сход ледника в Индии: более 150 человек пропали без вести

Сход ледника в Индии: более 150 человек пропали без вести Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в Индии.
Другие страны
7 февраля 2021 г. 12:33
Сход ледника в Индии: более 150 человек пропали без вести

Более 150 человек, по предварительным данным, пропали при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно данным телеканала, большая часть пропавших без вести - рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии. На место ЧП направлены две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Для недопущения дальнейшего ущерба расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды.

Власти опасаются за безопасность рабочих, занятых на текущих проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях. В связи с наводнением власти начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлетростанции.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Hindistanda buzlağın əriməsi ilə baş verən daşqın nəticəsində 100-150 nəfər ölüb

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