​Сход лавины в Альпах унес жизни трех человек

Сход лавины в итальянских Альпах унес жизни трех человек, масса снега опустилась с высоты в 2 тысячи метров прямо на лыжников.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, в результате схода лавины в автономной провинции Больцано, неподалеку от границы с Австрией, погибли 25-летняя женщина и две семилетние девочки, одна из которых была дочерью погибшей.

Все трое были гражданами Германии.

Лавина накрыла группу лыжников днем 28 декабря на высоте около 2400 метров на горнолыжном курорте Валь Сеналес (Шнальсталь). Женщина и семилетняя девочка погибли на месте, вторая девочка - дочь погибшей женщины - умерла от полученных травм в больнице.

В результате схода лавины травмы получили еще двое немцев, один из них - 11-летний мальчик. Все они находились в одной туристической группе.

В спасательной операции участвовали 70 человек и три вертолета.