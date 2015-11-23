Сход чеченского народа призвал к ответственности родственников экстремистов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состоявшийся в Грозном общенациональный сход чеченского народа поддержал жесткую линию в отношении приверженцев экстремизма, призвал спрашивать за контакты с террористическими организациями не только с них, но и с их родителей, информирует Reportсо ссылкой на Интерфакс.

"Главный результат - чеченский народ решительно поддерживает твердые меры противодействия идеологии экстремизма, ваххабизма. Народ требует жесткой и суровой борьбы против тех, кому даже в голову может прийти посмотреть в сторону иблисской банды", - написал глава республики Рамзан Кадыров в инстаграме.

Как известно, Кадыров избегает употребление названия террористической организации "ИГИЛ", называя ее "Иблисское государство".

В сообщении говорится, что тем, кто ушел воевать в Сирии на стороне террористов, нет места в Чеченской республике.

"Они ушли осознанно, а когда на головы начали падать бомбы завыли, утверждая, что были обмануты. Пусть теперь там умирают за свои идеи. В Чечне для них нет ни одного квадратного метра земли, говорили на сходе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в заявлении главы Чечни подчеркивается, что родители должны нести всю полноту ответственности за содеянное сыновьями, а тот, кто поднимает руку на сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц и представителей духовенства, "обязан помнить, что ответные меры будут не только со стороны силового блока".

Глава республики обещает жесткий ответ на попытки сторонников ИГ заявить о себе в Чечне.

"Мы действуем строго по закону, но народное мнение имеет большое значение. И не учитывать его нельзя. Я заверил участников схода, что на чеченской земле не поднимет голову ни одна душа, которая даже сочувствует иблисским террористам. Мы не намерены ни с кем играть в прятки, ждать пока где-то грянет гром. Реакция будет жесткой до безграничности", - говорится в сообщении.