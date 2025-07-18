Шмыгаль: Заседание "Рамштайн" состоится на следующей неделе

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник, 22 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник, 22 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Рамштайн" в понедельник будет более технически-координационным", - отметил он.

По его словам, помимо "Рамштайна", в ближайшее время он проведет переговоры с министрами обороны стран G7.

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 государств, которые координируют усилия для помощи Украине.

В рамках этой платформы был принят ряд решений о передаче Украине современного западного вооружения - реактивные системы HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и Abrams и т.д.