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Шмыгаль: Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе

Шмыгаль: Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе Украина и Польша начали реализацию инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.
Другие страны
22 августа 2023 г. 20:34
Шмыгаль: Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе

Украина и Польша начали реализацию инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, сейчас заданием правительства является введение общего таможенного и пограничного контроля со странами Евросоюза.

"То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", - рассказал глава Кабмина.

Он уточнил, что Украина хочет реализовать такую инициативу и на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже направили румынской стороне.

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