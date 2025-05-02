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Шмыгаль: Соглашение о недрах с США поможет Украине лучше защищать небо

Шмыгаль: Соглашение о недрах с США поможет Украине лучше защищать небо Соглашение с США о недрах поможет защитить Украину сейчас и создать долгосрочное партнерство с крупнейшей экономикой мира в будущем.
Другие страны
2 мая 2025 г. 20:20
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США поможет Украине лучше защищать небо

Соглашение с США о недрах поможет защитить Украину сейчас и создать долгосрочное партнерство с крупнейшей экономикой мира в будущем.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для Украины важно не просто завершить эту войну, а достичь справедливого мира, который наступит после этого. Это означает масштабное восстановление по принципу "лучше, чем было". Это означает членство в ЕС", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что подписание соглашения является лучшей гарантией нашей безопасности. Ведь оно подписано со страной, которая имеет сильную экономику.

По его словам, сейчас важно продолжить юридически-дипломатическую работу и подписать технические соглашения, которые предоставят конкретный инструментарий для реализации партнерства с США.

"Но важно и другое: это соглашение позволит нам лучше защищать страну здесь и сейчас. Лучше защищать наше небо - благодаря американским системам ПВО. Лучше защищать нашу землю - благодаря современному вооружению", - заявил премьер.

По его мнению, это соглашение - это "сигнал" России, что США остаются с Украиной и "готовы нас поддерживать".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Baş naziri: ABŞ ilə yeraltı sərvətlərə dair saziş Ukraynaya səmanı daha yaxşı qorumağa kömək edəcək

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