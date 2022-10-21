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Шмыгаль: Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой

Шмыгаль: Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой Ситуация в энергетике Украины остается тяжелой, но контролируемой.
Другие страны
21 октября 2022 г. 19:14
Шмыгаль: Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой

Ситуация в энергетике Украины остается тяжелой, но контролируемой.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов для своих атак. С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов. Параллельно с этим украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", - сказал он.

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Версия на английском языке Shmyhal: Situation in Ukraine's energy sector remains difficult, but manageable

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