Шмыгаль: Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой

Ситуация в энергетике Украины остается тяжелой, но контролируемой.

Ситуация в энергетике Украины остается тяжелой, но контролируемой.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов для своих атак. С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов. Параллельно с этим украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", - сказал он.