Шмыгаль: Проект сделки Украины и США предполагает 10-летние инвестиции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Шмыгаля, частью соглашения с США может стать создание инвестиционного фонда, который будет вкладывать средства в развитие украинской экономики.

"Это могут быть как капитальные инвестиции в предприятия, в развитие добычи полезных ископаемых, так могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам: оплати и забери - или просто оплачиваешь и хочешь - берешь, а хочешь - не берешь", - объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр отдельно подчеркнул, что документ также освобождает США и Украину от взаимных налогов и пошлин. Он заявил, что Киев сохранит контроль над ресурсами после заключения сделки.

Ранее первый заместитель премьер-министра Юлия Свириденко анонсировала подписание договора о недрах с Вашингтоном в ближайшие сутки.