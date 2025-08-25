О нас

Шмыгаль обсудил с Келлогом оборонное сотрудничество и гарантии безопасности

Шмыгаль обсудил с Келлогом оборонное сотрудничество и гарантии безопасности Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпосланником президента США генералом Китом Келлогом в Киеве.
Другие страны
25 августа 2025 г. 19:51
Шмыгаль обсудил с Келлогом оборонное сотрудничество и гарантии безопасности

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпосланником президента США генералом Китом Келлогом в Киеве.

Как передает Report, об этом глава оборонного ведомства написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в ходе встречи стороны обсудили оборонные приоритеты, сотрудничество в рамках оборонно-промышленного комплекса и обеспечение надежных гарантий безопасности.

"Имел честь встретиться в Киеве со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Поблагодарил за визит в эти важные для Украины дни и за чрезвычайно сильную поддержку США, которая помогает спасать жизни и приближать справедливый мир. Украина высоко ценит инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Она открыла новые возможности для стран НАТО быстро обеспечивать наши Силы обороны критически необходимыми образцами американского вооружения и технологий", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американской делегации детальный анализ планов противника и ситуации на фронте.

"Вместе с партнерами должны усиливать давление на... (РФ - ред.) чтобы принудить его к справедливому, продолжительному и устойчивому миру. Проинформировал делегацию о наших оборонных приоритетах. Ключевое - наращивание производства боеприпасов и дронов для остановки наступления врага. Совместные проекты в этой сфере позволяют эффективнее обеспечивать украинских воинов оружием", - отметил Шмыгаль.

Также стороны отдельно обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые "сделают невозможным новое нападение на Украину в будущем". Работа над такими гарантиями ведется в тесном сотрудничестве с партнерами, отметил министр.

"Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения, которое касается производства и продажи беспилотников (Drone deal). Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы. Спасибо генералу Келлогу и США за лидерство, солидарность и поддержку Украины на пути к миру", - подытожил Шмыгаль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi