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Шмыгаль: На саммите СЕ решили создать "реестр ущерба", причиненного Украине

Шмыгаль: На саммите СЕ решили создать "реестр ущерба", причиненного Украине Участники саммита Совета Европы в Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, ответственность за которые Киев и Запад возлагают на Россию.
Другие страны
17 мая 2023 г. 14:27
Шмыгаль: На саммите СЕ решили создать реестр ущерба, причиненного Украине

Участники саммита Совета Европы в Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, ответственность за которые Киев и Запад возлагают на Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании реестра ущерба, нанесенного агрессией против Украины. <...> Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие могли подавать свои заявления", - написал он в своем Telegram-канале.

Как утверждал Шмыгаль, также предстоит создать механизм, "который обеспечит выплату полного возмещения Украине в соответствии с международным правом, в частности, за счет российских активов во всем мире".

Согласно докладу ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы", экономика Украины в 2023 году находится в стагнации, несмотря на займы МВФ и международную финансовую помощь. Стоимость ее восстановления оценивается в 411 млрд долларов.

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