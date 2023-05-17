Шмыгаль: На саммите СЕ решили создать "реестр ущерба", причиненного Украине

Участники саммита Совета Европы в Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, ответственность за которые Киев и Запад возлагают на Россию.

Участники саммита Совета Европы в Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий, ответственность за которые Киев и Запад возлагают на Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании реестра ущерба, нанесенного агрессией против Украины. <...> Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие могли подавать свои заявления", - написал он в своем Telegram-канале.

Как утверждал Шмыгаль, также предстоит создать механизм, "который обеспечит выплату полного возмещения Украине в соответствии с международным правом, в частности, за счет российских активов во всем мире".

Согласно докладу ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы", экономика Украины в 2023 году находится в стагнации, несмотря на займы МВФ и международную финансовую помощь. Стоимость ее восстановления оценивается в 411 млрд долларов.