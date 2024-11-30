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Шмыгаль: Частичное открытие неба над Украиной невозможно из-за ситуации с безопасностью

Шмыгаль: Частичное открытие неба над Украиной невозможно из-за ситуации с безопасностью Частично открыть воздушное пространство над Украиной пока не невозможно из-за ситуации с безопасностью.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 14:06
Шмыгаль: Частичное открытие неба над Украиной невозможно из-за ситуации с безопасностью

Частично открыть воздушное пространство над Украиной пока не невозможно из-за ситуации с безопасностью.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства", - сказал он.

По словам главы правительства, ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

"Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", - сказал Шмыгаль.

По его данным, во время российских атак повреждениям подверглась авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Отметим, что авиасообщение было приостановлено с начала военных действий РФ в Украине .

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Версия на английском языке Shmyhal: Partial opening of skies over Ukraine impossible due to security situation

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