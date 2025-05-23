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Школы в пяти федеральных землях Германии получили письма с угрозами

Школы в пяти федеральных землях Германии получили письма с угрозами Школы в пяти федеральных землях Германии получили в пятницу одинаковые анонимные письма с угрозами.
Другие страны
23 мая 2025 г. 16:44
Школы в пяти федеральных землях Германии получили письма с угрозами

Школы в пяти федеральных землях Германии получили в пятницу одинаковые анонимные письма с угрозами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Zeit.

"Утром неизвестные разослали письма с угрозами в некоторые школы. По данным полиции, были затронуты школы в (федеральных землях) Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии и Рейнланд-Пфальце. Все сообщения с одинаковым содержанием поступили по почте", - сказано в статье со ссылкой на полицию.

В письмах, предположительно, говорилось об угрозе взрыва. Полиция усилила меры безопасности, но уроки в школах идут в обычном режиме.

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